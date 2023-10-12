Сборная России по футболу обыграла команду Камеруна в товарищеском матче

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу россиян

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Сборная России по футболу со счетом 1:0 обыграла команду Камеруна в товарищеском матче. Встреча прошла на стадионе "Динамо" имени Льва Яшина в присутствии 20 152 зрителей.

Мяч на 40-й минуте забил Федор Чалов. Для форварда ЦСКА этот гол стал первым за национальную команду в шести матчах.

Результат матча между сборными России и Камеруна будет учтен в рейтинге Международной федерации футбола. Россияне занимают 39-ю строчку, команда Камеруна находится на 41-й позиции.

Полузащитник итальянской "Аталанты" Алексей Миранчук провел первый матч за национальную команду с ноября 2021 года. Он вышел на замену на 65-й минуте. На 83-й минуте на поле появился игрок грозненского "Ахмата" Евгений Харин, который дебютировал в составе сборной России.

16 октября сборная России в Турции проведет товарищеский матч с командой Кении. В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. С того момента сборная России провела товарищеские матчи против команд Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

Предыдущий сбор национальной команды России прошел с 4 по 12 сентября. Тогда в ее состав вошли 49 игроков, они были разделены на две группы. В первую вошли футболисты не старше 23 лет, которые провели две товарищеские встречи с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2). Вторая группа сыграла со сборной Катара (1:1).