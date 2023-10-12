Кованова выиграла суперфинал чемпионата России по шахматам

Баира Кованова стала победительницей, набрав 8 очков по итогам 11 туров

ТАСС, 12 октября. Баира Кованова стала победительницей суперфинала чемпионата России по шахматам. Соревнования проходили в Санкт-Петербурге.

В заключительной партии Кованова сыграла вничью с Мариной Корневой и стала недосягаемой для Ольги Баделько, которая уступила Екатерине Гольцевой. Остальные партии дня были результативными. Валентина Гунина обыграла Марию Якимову, Полина Шувалова - Наталью Погонину, Алина Бивол - Ольгу Матвееву, Лея Гарифуллина - Анну Шухман.

Кованова выиграла турнир, набрав 8 очков. Далее расположились Гунина, Шувалова, Баделько (все - по 7), Гарифуллина (6,5), Корнева (6), Гольцева (5), Бивол, Шухман (по 4,5), Погонина, Якимова (по 4) и Матвеева (2,5).

В заключительном туре мужского суперфинала победы одержали Максим Матлаков и Андрей Есипенко, одолевшие белыми фигурами Ивана Розума и Клементия Сычева соответственно. Вничью между собой сыграли Володар Мурзин и Павел Понкратов, Артем Тимофеев и Екатерина Лагно, Евгений Наер и Евгений Томашевский, Александра Горячкина и Владислав Артемьев.

В среду Артемьев досрочно стал победителем суперфинала. По итогам 11 партий он набрал 8,5 очков. Далее в турнирной таблице расположились Матлаков, Наер и Понкратов (все - по 6,5), Есипенко (6), Томашевский и Горячкина (по 5,5), Мурзин (5), Тимофеев (4,5), Розум, Лагно (по 4) и Сычев (3,5).

Суперфинал чемпионата России проходил с 1 по 12 октября.