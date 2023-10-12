Дюков: юниорская сборная России сохраняет возможность сыграть в отборе на чемпионат Европы

По словам главы Российского футбольного союза, еще есть время, чтобы заявить российскую команду в одну из отборочных групп, матчи которых будут проходить в ноябре

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Сборная России по футболу среди игроков не старше 17 лет сохраняет теоретическую возможность сыграть в отборочном турнире к чемпионату Европы. Об этом журналистам заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

26 сентября исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустил до своих соревнований юниорские сборные России, все матчи российских команд должны были проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России. 10 октября вопрос был снят с повестки еще одного исполкома, так как не было найдено технического решения, позволяющего российским командам играть.

"Теоретически такая возможность [участия в отборе на чемпионат Европы] еще есть - есть время, чтобы найти техническое решение заявить в одну из групп, которая играет в ноябре. Отборочный турнир стартует в октябре, поэтому времени осталось немного", - сказал Дюков.

"Решение, принятое 26 сентября, остается в силе. На этом исполкоме должен был рассматриваться вопрос, как именно в этом сезоне-2023/24 допустить наши юношеские сборные. Поскольку на данный момент технического решения не было найдено, этот вопрос не рассматривался. Но на этом исполкоме данный вопрос не рассматривался, поэтому не могло быть принято никакого решения относительно того, чтобы отменить решение от 26 сентября, то решение остается в силе", - добавил президент РФС.

Отборочный турнир на чемпионат Европы 2024 года среди игроков не старше 17 лет в некоторых группах уже стартовал. Позднее всех отборочный турнир должны были начать в группе, где играют команды Израиля, Бельгии, Уэльса и Гибралтара. Встречи были запланированы в Израиле и перенесены УЕФА из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.