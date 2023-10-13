Вратарь Шестеркин одержал 100-ю победу в матче НХЛ, Панарин набрал два очка

Российские игроки помогли "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграть "Баффало"

ТАСС, 13 октября. "Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде со счетом 5:1 обыграл "Баффало" в своем первом матче регулярного чемпионата нового сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Рейнджерс" заброшенными шайбами отметились Алексис Лафренье (4-я минута), Крис Крайдер (13, 52), Артемий Панарин (33), Джейкоб Труба (59). У "Баффало" отличился Джей-Джей Петерка (39). Панарин также сделал результативную передачу, российского нападающего признали второй звездой матча. Его одноклубник и соотечественник вратарь Игорь Шестеркин отразил 24 броска из 25. Для голкипера победа в этом матче стала 100-й в матчах регулярных чемпионатов НХЛ. Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе петербургского СКА выступает в НХЛ с 2019 года, в 2022 году его признали лучшим вратарем сезона. Прошедший матч стал для обладателя Кубка Стэнли Питера Лавиолетта первым на посту главного тренера "Рейнджерс".

Нападающий "Коламбуса" Кирилл Марченко отдал две результативные передачи в домашнем матче с "Филадельфией" (2:4), у победителей голевой пас на счету защитника Егора Замулы. В составе "Коламбуса" первый матч провел защитник Иван Проворов, который ранее выступал за "Филадельфию". Игра стала первой для главного тренера хозяев Паскаля Венсана, который в середине сентября заменил на этом посту подавшего в отставку Майка Бэбкока.

Форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов в домашнем матче с "Флоридой" (2:0) отметился результативной передачей. Вратарь проигравшей команды Сергей Бобровский отразил 19 бросков из 21. Нападающий "Вегаса" Павел Дорофеев записал на свой счет результативную передачу в выездной игре против "Сан-Хосе" (4:1). В других матчах игрового дня "Даллас" дома обыграл "Сент-Луис" со счетом 2:1 после серии буллитов. "Нью-Джерси" на своем льду победил "Детройт" (4:3), "Сиэтл" в гостях уступил "Нэшвиллу" (0:3).