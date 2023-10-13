В "Ахмате" оценили дебют футболиста Харина в сборной России

28-летний полузащитник в четверг впервые сыграл за национальную команду в товарищеском матче против камерунцев

МОСКВА, 13 октября. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Полузащитник грозненского "Ахмата" Евгений Харин провел мало времени на поле в составе сборной России по футболу против камерунцев, однако дебют в национальной команде является важным событием для любого игрока. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров.

12 октября сборная России дома со счетом 1:0 обыграла команду Камеруна в товарищеском матче. На 83-й минуте Харин вышел на поле вместо Далера Кузяева.

"Я рад, что наша сборная выиграла, мне понравилась игра. Про дебют Харина говорить что-то сложно, он провел мало времени, но мы рады, что его вызвали в сборную и он за нее сыграл. Это важное событие для любого игрока", - сказал Айдамиров.

Харину 28 лет, он родился в Эстонии. В текущем сезоне он провел 11 матчей в различных турнирах в составе "Ахмата", в которых отдал две результативные передачи.