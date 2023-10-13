Голдобин, Морозов и Порядин прокомментировали высокую результативность своего звена в КХЛ

Голдобин лидирует в списке бомбардиров КХЛ, Морозов и Порядин входят в пятерку лучших по результативности

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Нападающие московского "Спартака" Николай Голдобин, Иван Морозов и Павел Порядин являются мастеровитыми игроками и каждый день учатся друг у друга чему-то новому, это позволяет их звену показывать высокую результативность в текущем сезоне регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение ТАСС высказал Морозов.

"У нас золотое звено, потому что у нас Голдобин (созвучно английскому gold - "золото", "золотой" - прим. ТАСС). Стараемся "заморозить" всех в зоне атаки и забить", - сказал Порядин.

"Все правильно он сказал, даже не будут ничего менять", - ответил на это Голдобин.

"В поряде, все в поряде. Всегда классно играть с такими мастеровитыми партнерами. Каждый день чему-то друг у друга учимся, подсказываем", - подчеркнул Морозов.

На данный момент Голдобин лидирует в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата текущего сезона КХЛ, набрав 28 очков (12 заброшенных шайб + 16 результативных передач), он же является лучшим снайпером и ассистентом лиги. Морозов и Порядин входят в число пяти лучших бомбрадиров и ассистентов сезона.

Хоккеисты "Спартака" в среду обыграли ЦСКА со счетом 5:3. Голдобин, Морозов и Порядин забросили по шайбе. "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 24 очка в 18 играх. 14 октября красно-белые на выезде сыграют с нижегородским "Торпедо".