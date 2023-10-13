13 октября, 15:43
Зимние олимпийские виды спорта

Вяльбе призналась, что находится в шоке от установленного памятника лыжнику в Кунгуре

По мнению президента Федерации лыжных гонок России, на скульптуре изображен изуродованный человек

МОСКВА, 13 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, многократная чемпионка мира и президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе призналась, что ей не понравился памятник лыжнику, установленный в городе Кунгур Пермского края.

"Ужас, я вообще в шоке, - сказала Вяльбе ТАСС. - Мне не понравился этот памятник, это вообще какой-то изуродованный человек. Мне прислали фотографию - это кошмар, не знаю, что это за издевательство. Не понравились внешность, лицо", - сказала Вяльбе.

Памятник установлен около лыжной базы "Снежинка", изготовлен кузнецом Антоном Киряковым. Арт-объект представляет собой скульптуру лыжника на фоне символической снежинки. 

Теги:
Вяльбе, Елена ВалерьевнаЗимние олимпийские виды спорта
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