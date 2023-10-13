Свищев поддержал решение РУСАДА не согласиться с запретом на восстановление в правах

РУСАДА отправило уведомление во Всемирное антидопинговое агентство о несогласии с заявлением о несоответствии Всемирному антидопинговому кодексу

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) приняло верное решение отправить уведомление во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) о несогласии с заявлением о несоответствии Всемирному антидопинговому кодексу. Об этом ТАСС заявил председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

22 сентября WADA выдвинуло новые обвинения в адрес РУСАДА и заявило, что Российское антидопинговое агентство не соответствует требованиям восстановления, поскольку Всемирный антидопинговый кодекс не интегрирован в национальное законодательство.

"Если у РУСАДА есть четкая и взвешенная позиция, то нужно оспаривать, подавать в суд и готовиться к защите, - сказал Свищев. - Сейчас модно говорить, что все решения, которые происходят за границей, носят политический характер. Но это еще нужно доказать в суде, надеемся, что РУСАДА отстоит свои права".

"Мы внимательно изучили законодательство, внесли уже законодательные инициативы. Первое чтение прошли, мы занимаемся синхронизацией. Многие страны до сих пор не синхронизировали законодательства, но почему-то их не отстраняют. Но у нас есть и некие оппоненты, разные мнения: кто-то считает, что это излишние требования, некоторые - что разумные", - продолжил парламентарий.

"Мы работаем, но это не дает никаких оснований отстранять нас по надуманным причинам. Эти вопросы можно было решить, не совершая демарши и не отстраняя нас", - добавил Свищев.

Ранее генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова рассказала о трех претензиях WADA к антидопинговому законодательству РФ, которые необходимо устранить: несоответствие количества антидопинговых нарушений, которые указаны в федеральном законе, количеству, указанном во Всемирном антидопинговом кодексе; несоответствие определения "соревновательный период"; несоответствие в вопросе вывоза допинг-проб. 27 сентября гендиректор РУСАДА заявила, что несоответствия в антидопинговом законодательстве, на которые обращает внимание WADA, не успеют исправить до конца 2023 года.