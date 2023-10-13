Анцелиович считает, что процесс по делу РУСАДА в Спортивном арбитражном суде будет долгим

Ранее РУСАДА уведомило WADA о несогласии с решением о запрете на восстановление в правах

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Спор между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS) может затянуться на долгое время. Такое мнение ТАСС высказала руководитель спортивной практики "Клевер консалт" юрист Анна Анцелиович.

22 сентября WADA выдвинуло новые обвинения в адрес РУСАДА и заявило, что Российское антидопинговое агентство не соответствует требованиям восстановления, поскольку Всемирный антидопинговый кодекс не интегрирован в национальное законодательство. 13 октября генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова сообщила ТАСС, что организация направила официальное уведомление в WADA о несогласии с заявлением о несоответствии Всемирному антидопинговому кодексу.

"РУСАДА сегодня уведомило WADA о несогласии с его заявлением о несоответствии РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу, предполагаемыми последствиями и условиями восстановления, - отметила Анцелиович. - После этого Всемирное антидопинговое агентство подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд, именно WADA будет инициатором".

"Сколько будет длиться судебный процесс? CAS вообще организация, которая действует не очень расторопно. Этот суд быстро работает, если есть согласие всех сторон, но в данном случае я не думаю, что WADA и РУСАДА заинтересованы в быстром рассмотрении. Судьям предстоит рассмотреть достаточно значимый вопрос с большими последствиями в будущем. Следовательно, рассмотрение может затянуться, как это было в прошлый раз", - добавила Анцелиович.

Ранее Логинова рассказала о трех претензиях WADA к антидопинговому законодательству РФ, которые необходимо устранить: несоответствие количества антидопинговых нарушений, которые указаны в федеральном законе, количеству, указанном во Всемирном антидопинговом кодексе; несоответствие определения "соревновательный период"; несоответствие в вопросе вывоза допинг-проб. 27 сентября гендиректор РУСАДА заявила, что несоответствия в антидопинговом законодательстве, на которые обращает внимание WADA, не успеют исправить до конца 2023 года.