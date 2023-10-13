Винер заявила, что российские гимнастки будут готовить конкуренток из дружественных стран

По ее словам, российские спортсменки будут способствовать развитию художественной гимнастики

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Российские спортсменки будут способствовать развитию художественной гимнастики и готовить конкуренток среди представительниц дружественных стран. Об этом на встрече с главами дипломатических представительств дружественных государств заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер.

"24 страны мы готовили к Олимпийским играм, в том числе США, Мексику, Бразилию, Южную Корею, все эти страны были у нас. Поэтому мы готовы, открыты к совместным тренировкам и хотим, чтобы ваши девушки занимались этим удивительным видом спорта. И готовы принимать их, выезжать в ваши страны, проводить мастер-классы. Мы всегда готовили себе конкурентов и теперь будем готовить конкурентов в дружественных странах", - отметила Винер.

"Мы очень чтим нашу историю и хотим, чтобы наш спорт развивался, чтобы он соответствовал олимпийским стандартам, которые нам дал Пьер де Кубертен. К сожалению, сейчас на международной арене практикуют другие стандарты, с которыми мы не согласны. Поэтому наши соревнования мы проводим по своим правилам", - добавила она.

19 июля исполком Международной федерации гимнастики (FIG) принял решение о допуске россиян и белорусов на международные соревнования в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов с 1 января 2024 года. FIG первоначально рассчитывала до конца августа разработать специальные правила и документы, на основании которых будет приниматься решение о предоставлении нейтрального статуса.

Российские и белорусские гимнасты были лишены возможности выступать на международных турнирах в марте 2022 года из-за ситуации на Украине.