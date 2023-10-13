Футболиста "Ромы" Залевского подозревают в совершении ставок на матчи со своим участием

По информации итальянских СМИ, полузащитник сделал ставку на то, что получит желтую карточку в матче национального чемпионата

ТАСС, 13 октября. Польский полузащитник итальянского футбольного клуба "Рома" Никола Залевский может быть причастен к совершению ставок на игры со своим участием. Об этом сообщает газета La Repubblica со ссылкой на итальянского журналиста Фабрицио Корону.

По информации источника, Залевский, в частности, сделал ставку на то, что получит желтую карточку в матче чемпионата Италии против "Салернитаны" 22 мая (2:2), игрок получил предупреждение в добавленное ко второму тайму время.

В среду газета Corriere dello Sport сообщила, что полузащитник итальянского "Ювентуса" Николо Фаджоли находится под следствием из-за подозрений в неправомерном совершении ставок. В четверг портал Sport Mediaset сообщил, что полузащитники сборной Италии Сандро Тонали и Николо Дзаньоло были допрошены полицией в связи с делом о незаконных ставках. В Италии футболистам запрещено делать ставки на свой вид спорта.

Залевскому 21 год, в текущем сезоне он провел за "Рому" шесть матчей во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.