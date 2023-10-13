WADA обратится в CAS в связи с несогласием РУСАДА с решением по статусу соответствия

22 сентября WADA заявило, что Российское антидопинговое агентство не соответствует требованиям восстановления из-за претензий к антидопинговому законодательству РФ

ТАСС, 13 октября. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило уведомление от Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о несогласии с заявлением о несоответствии Всемирному антидопинговому кодексу и передаст дело в Спортивный арбитражный суд (CAS). Об этом сообщает пресс-служба WADA.

"Сегодня WADA получило официальное уведомление от РУСАДА о том, что оно оспаривает заявление о несоблюдении требований и условий восстановления. В ближайшее время WADA передаст дело на рассмотрение Спортивного арбитражного суда. Таким образом, последствия не будут применяться до тех пор, пока CAS не вынесет свое решение", - говорится в заявлении WADA.

"С момента вынесения решения CAS в 2020 году WADA отслеживало РУСАДА, чтобы увидеть, соответствует ли оно всем условиям восстановления. Пока эти условия не будут выполнены, РУСАДА не будет рассматриваться как кандидат на восстановление. Кроме того, РУСАДА не будет иметь права на восстановление до тех пор, пока не будет устранено несоответствие с национальным законодательством", - отмечается в заявлении пресс-службы WADA.

22 сентября WADA выдвинуло новые обвинения в адрес РУСАДА и заявило, что Российское антидопинговое агентство не соответствует требованиям восстановления, поскольку Всемирный антидопинговый кодекс не интегрирован в национальное законодательство. 13 октября генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова сообщила ТАСС, что организация направила официальное уведомление в WADA о несогласии с заявлением о несоответствии Всемирному антидопинговому кодексу.

Ранее Логинова рассказала о трех претензиях WADA к антидопинговому законодательству РФ, которые необходимо устранить: несоответствие количества антидопинговых нарушений, которые указаны в федеральном законе, количеству, указанном во Всемирном антидопинговом кодексе; несоответствие определения "соревновательный период"; несоответствие в вопросе вывоза допинг-проб. 27 сентября гендиректор РУСАДА заявила, что несоответствия в антидопинговом законодательстве, на которые обращает внимание WADA, не успеют исправить до конца 2023 года.