В Москве состоялась премьера фильма, посвященного 100-летию баскетбольного клуба ЦСКА

Трейлер фильма покажут болельщикам на матче ЦСКА - "Парма" 15 октября

МОСКВА, 14 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Премьера фильма "ЦСКА. В сердце навсегда", посвященного 100-летию баскетбольного клуба, состоялась в Москве. Мероприятие прошло в кинотеатре "Художественный".

"Я не большой специалист по спортивным фильмам, - признался ТАСС президент ЦСКА Андрей Ватутин. - Мы когда планировали мероприятия к 100-летию баскетбольного клуба, мне очень хотелось, чтобы был документальный фильм. Это удовольствие не простое и не дешевое, и я хочу сказать спасибо ребятам, которые помогли это реализовать. Понятно, что у всех, кто в зале, будет свое видение, каким этот фильм должен был быть. Претворить все пожелания не представляется возможным, потому что если каждый, кто играл или работал в ЦСКА, скажут свои пожелания, то получится бразильский вариант "Санты-Барбары" про баскетбол. У нас всего 1 час 20 минут. Я посмотрел - мне понравилось".

Режиссером фильма выступил Иван Махров. На премьеру картины пришли действующие игроки ЦСКА, легенды прошлых лет, функционеры, звезды телевидения и спорта. В частности, Алексей Немов, Светлана Хоркина, президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

В документальной ленте словами героев рассказывается о становлении современного баскетбольного ЦСКА, лидера российского и гранда европейского баскетбола, о крупнейших победах и важнейших событиях в истории. Среди рассказчиков известные ветераны клуба: Сергей Тараканов, Сергей Базаревич, Игорь Куделин, Андрей Кириленко, Виктор Хряпа, Джей Ар Холден и другие. Также в картине снялись самые успешные тренеры в современной истории клуба Этторе Мессина и Димитрис Итудис, руководители клуба Андрей Ватутин и Сергей Кущенко, глава "Норникеля" Владимир Потанин и специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"Фильм пропитан легендарными личностями и моментами. И величие клуба изображено на экране не в 15-30 минутах, как в каком-то ролике, а в полномасштабном кино, - рассказал ТАСС капитан ЦСКА Никита Курбанов. - Сравнивать это кино с Last Dance (мини-сериал о легенде баскетбола Майкле Джордане - прим. ТАСС) или любым другим фильмом о спорте не буду. Мы же не сравниваем себя с Майклом Джорданом. У ЦСКА своя история, и здесь не вопрос в том, чтобы превзойти кого-то. Это продукт, который хочется пересмотреть через 5, 10, 15 лет, и испытать те же чувства и даже мурашки".

15 октября трейлер фильма будет показан болельщикам на матче ЦСКА - "Парма". Как рассказали в клубе, планируется, что фильм будет представлен широкой аудитории до Нового года.