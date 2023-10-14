В Чите стартовали Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе

В состязаниях принимают участие 147 спортсменов из 20 регионов России

ЧИТА, 14 октября. /ТАСС/. Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе, посвященные памяти заслуженного тренера России, отличника физической культуры и спорта, мастера спорта СССР Валерия Балаяна, стартовали в Чите. Об этом ТАСС сообщил руководитель организационного комитета, мастер спорта России Сергей Подойницын.

"Сегодня прошло открытие. Приехали более 100 участников. География очень широкая в этот раз, добрались и дальние регионы: Чечня, Ингушетия. Валерий Балаян долгое время сам занимался и тренировал. Есть у него много воспитанников. Он очень большую работу провел по развитию борьбы и спорта в Забайкальском крае. При жизни он воплотил свою мечту - создал специализированный зал борьбы. Сейчас этот зал носит его имя", - сказал Подойницын.

Соревнования проходят среди мужчин старшей возрастной категории. Победители смогут получить звание мастера спорта России. В пресс-службе правительства региона уточнили, что всего в состязаниях принимают участие 147 спортсменов из 20 регионов России.

Балаян - мастер спорта по греко-римской борьбе, тренер-преподаватель высшей категории. Более 10 лет (2006-2016) был директором спортивной школы олимпийского резерва №2 в Чите. Под его руководством был построен спортивный зал греко-римской борьбы, сданный в эксплуатацию в 2006 году. Его воспитанники неоднократно становились победителями и призерами первенств и чемпионатов ЦС ДСО "Спартак", призерами Кубка СССР, первенств Сибирского федерального округа, России, всероссийских турниров. Балаян умер в 2018 году, турнир в его память проводят уже в четвертый раз.