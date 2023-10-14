Блинкова не смогла выйти в финал теннисного турнира в Гонконге

Россиянка в двух сетах проиграла канадке Лейле Фернандес

ТАСС, 14 октября. Россиянка Анна Блинкова уступила канадке Лейле Фернандес в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Гонконге.

Встреча закончилась со счетом 6:2, 7:5 в пользу Фернандес, не получившей на турнире номер посева. Блинкова была посеяна пятой. В финале канадка встретится с победительницей матча между итальянкой Мартиной Тревизан (шестой номер посева) и представительницей Чехии Катериной Синяковой (без номера посева).

Блинковой 25 лет, она является 37-й ракеткой мира. На счету теннисистки один титул WTA. На турнирах Большого шлема она не проходила дальше третьего круга. В паре с Вероникой Кудерметовой она дошла до полуфинала US Open 2020 года.

Фернандес 21 год, она занимает 60-е место в рейтинге WTA, на ее счету два титула под эгидой организации. Лучший результат спортсменки на турнирах Большого шлема - выход в финал US Open 2021 года. В паре с американкой Тейлор Таунсенд Фернандес в 2023 года дошла до финала Roland Garros 2023 года.

Турнир в Гонконге относится к категории WTA 250, призовой фонд составляет около $259 тыс. Действующей победительницей соревнований является украинка Даяна Ястремская, которая выиграла турнир в 2018 году. С тех пор турнир не проводился. Из россиянок титул выигрывала Анастасия Павлюченкова (2017).