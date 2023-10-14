14 октября, 11:27
Фигурное катание

Фигурист Савосин выиграл короткую программу на первом этапе Гран-при России

Роман Савосин . Егор Алеев/ ТАСС
Роман Савосин
© Егор Алеев/ ТАСС

Второй результат показал Евгений Семененко, третьим идет Андрей Мозалев

УФА, 14 октября. /ТАСС/. Фигурист Роман Савосин лидирует после короткой программы на первом этапе Гран-при России. Соревнования проходят в Уфе.

Савосин набрал 100,89 балла. Вторым стал Евгений Семененко (97,74 балла), третьим - Андрей Мозалев (97,14). Фигуристы представят произвольные программы 15 октября.

Другие этапы Гран-при пройдут в Омске (21-22 октября), Красноярске (28-29 октября), Казани (11-12 ноября), Самаре (18-19 ноября), Москве (25-26 ноября). Финал серии пройдет с 15 по 18 февраля в рамках Всероссийской зимней спартакиады сильнейших спортсменов на арене "Металлург" в Магнитогорске.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. 

Теги:
Фигурное катание
© Информационное агентство ТАСС
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