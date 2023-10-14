Фигурист Мозалев заявил, что сохраняет мотивацию, несмотря на недопуск к турнирам ISU

Чемпион мира 2020 года среди юниоров хочет быть максимально готов к выступлению на международной арене

УФА, 14 октября. /ТАСС/. Чемпион мира 2020 года среди юниоров Андрей Мозалев рассчитывает на то, что российские фигуристы когда-нибудь будут допущены к соревнованиям под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU), и не теряет мотивации. Об этом спортсмен рассказал журналистам после выступления с короткой программой на первом этапе Гран-при России в Уфе.

"Я надеюсь, что нас когда-то все-таки допустят, а пока я буду работать и учить что-то новое, чтобы, выходя на международную арену, быть готовым на 200 процентов. Мотивации хватает", - сообщил Мозалев.

На соревнованиях в Уфе Мозалев идет третьим после короткой программы, набрав 97,14 балла. "Сразу знал, что у меня не будет выше 100 баллов - были косячки на вращении. Не очень хорошо сделал бедуинский [прыжок] - не доделал. Может, в след попал, и в итоге третий уровень получил. Я набираю форму, это только начало сезона", - отметил спортсмен.

Произвольную программу одиночники представят 15 октября.

1 марта 2022 года ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине.