14 октября, 12:19
Фигурное катание

Фигурист Семененко старается не переборщить с образом клоуна в новой программе

Евгений Семененко. Софья Сандурская/ ТАСС
Евгений Семененко
© Софья Сандурская/ ТАСС

Спортсмен выступает под песню Le Clown Брюно Пельтье

УФА, 14 октября. /ТАСС/. Чемпион России по фигурному катанию Евгений Семененко старается не переусердствовать с передачей сложного образа в своей новой короткой программе. Об этом фигурист сообщил журналистам.

Первый этап Гран-при России стартовал в субботу в Уфе. Лидирует после короткой программы Роман Савосин - 100,89 балла, вторым идет Семененко (97,74 балла), третьим - Андрей Мозалев (97,14). Программа Семененко поставлена под песню Le Clown Брюно Пельтье.

"Для первого соревновательного проката было неплохо, первый прыжок немножко перекрутил - очень хорошо взлетел и дальше пошел, - рассказал спортсмен. - Сложная передача образа, главное не переборщить и показать эмоции".

Комментируя состояние здоровья, Семененко отметил: "Боюсь сглазить свое состояние".

Произвольную программу фигуристы представят 15 октября. 

Теги:
Фигурное катание
© Информационное агентство ТАСС
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