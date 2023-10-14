"Зенит" сыграл вничью с "Кайратом" в товарищеском матче

Встреча в Алма-Ате завершилась со счетом 2:2

ТАСС, 14 октября. Петербургский футбольный клуб "Зенит" со счетом 2:2 сыграл вничью с "Кайратом" из Алма-Аты в товарищеском матче. Встреча прошла на стадионе "Центральный" в Алма-Ате.

Забитыми мячами в составе хозяев поля отметились Жоао Паоло (8-я минута) и Офри Арад (70). У "Зенита" отличились Александр Ерохин (29) и Густаво Мантуан (85).

В предыдущем товарищеском матче "Зенит" дома разгромил иранский "Сепахан" со счетом 4:1. Клубные турниры возобновятся после завершения паузы на матчи сборных команд. "Зенит" 22 октября на своем поле сыграет с самарскими "Крыльями Советов" в матче 12-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

После 11 туров "Зенит" идет на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. На счету подопечных Сергея Семака 20 очков. Команда отстает от лидирующего в чемпионате "Краснодара" на 7 очков.