Жамнов рассказал, что плакат с Ларионовым висел в его комнате

Тренер "Спартака" отметил, что равнялся на нынешнего наставника "Торпедо", когда был хоккеистом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 октября. /ТАСС/. Плакат с изображением двукратного олимпийского чемпиона, трехкратного обладателя Кубка Стэнли Игоря Ларионова раньше находился в комнате у нынешнего главного тренера "Спартака" Алексея Жамнова. Об этом Жамнов рассказал журналистам.

Ларионов возглавил нижегородское "Торпедо" в мае 2022 года. "Игорь уже работает главным тренером в клубе второй год. Его команда выглядит намного более солидно, чем в предыдущем году, - сказал Жамнов. - Когда я начинал играть в хоккей, его плакат висел у меня над кроватью. Так как я играл центрального нападающего, то смотрел, что он делает. Ты все равно берешь самое лучшее от каждого тренера. Он для меня как был легендой, так и остается им. Поэтому будет интересно сыграть с его командой в дальнейшем".

В субботу "Спартак" в Нижнем Новгороде обыграл в матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги "Торпедо" со счетом 4:2. "Во втором периоде чуть ушли от игрового задания, поэтому и проиграли его. В третьем вернулись к тому, что просили от ребят, отсюда и результат. Молодцы, что не остановились, а продолжили играть", - подчеркнул Жамнов.