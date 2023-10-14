Фигуристка Петросян выиграла короткую программу на первом этапе Гран-при России

На втором месте идет Анна Фролова, третий результат показала Елизавета Куликова

УФА, 14 октября. /ТАСС/. Фигуристка Аделия Петросян лидирует после короткой программы на первом этапе Гран-при России. Соревнования проходят в Уфе.

Петросян набрала 84,38 балла. Второй стала Анна Фролова (73,39 балла), третьей - Елизавета Куликова (65,64). Фигуристки представят произвольные программы 15 октября.

Другие этапы Гран-при пройдут в Омске (21-22 октября), Красноярске (28-29 октября), Казани (11-12 ноября), Самаре (18-19 ноября), Москве (25-26 ноября). Финал серии пройдет с 15 по 18 февраля в рамках Всероссийской зимней спартакиады сильнейших спортсменов на арене "Металлург" в Магнитогорске.

Петросян 16 лет. Фигуристка выиграла финал Гран-при России в марте 2023 года, также она становилась призером юниорских этапов международной серии Гран-при, а в сезоне-2021/22 заняла второе место в финале Кубка России среди юниоров.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине.