Фигуристка Петросян назвала честью возможность кататься под музыку Майкла Джексона

По словам спортсменки, она была восхищена движениями танцора, когда увидела клип с его участием на компьютере

УФА, 14 октября. /ТАСС/. Российская фигуристка Аделия Петросян считает большой честью выступать на соревнованиях под музыку Майкла Джексона. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

Петросян заняла первое место в короткой программе на первом этапе российской серии Гран-при в Уфе.

"Я очень рада, что мне выпала такая честь - проделать программу такого великого певца и танцора. Мне очень нравится эта программа, я давно хотела катать такую. Подъехала к [хореографу] Даниилу Марковичу [Глейхенгаузу], он мне показал этот клип в компьютере. Я подумала - вот это да! Скопировать не получится, возможно, только приблизиться к его движениям", - сказала Петросян.

Фигуристка во время исполнения программы сделала тройной аксель. "Хотела выполнить тройной аксель на [контрольных] прокатах, но решили подготовить его к этому этапу", - отметила она.

"Конкуренция есть всегда - ты можешь всегда сильно облажаться, а конкуренты могут хорошо прокатать. Мне очень нравится программа Ани Фроловой. Хотела бы научиться так спокойно и женственно катать", - добавила Петросян.

Произвольную программу фигуристки представят в воскресенье.