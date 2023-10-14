Тарпищев считает, что Касаткина при везении могла выйти в финал турнира в Китае

Россиянка уступила представительнице Чехии Барборе Крейчиковой в полуфинале турнира WTA в китайском Чжэнчжоу

МОСКВА, 14 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянка Дарья Касаткина могла выйти в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Чжэнчжоу при удачном стечении обстоятельств. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Касаткина уступила представительнице Чехии Барборе Крейчиковой в полуфинальном матче со счетом 3:6, 0:6.

"Касаткина играет за счет головы, и чем медленнее корт, тем больше преимущества над соперницей. Объективно максимум 7-8 теннисисток играют лучше нее в данный момент. При удачном стечении обстоятельств она могла побороться за титул, но результат в целом объективен", - сказал Тарпищев.

Касаткиной 26 лет, она занимает 12-е место в рейтинге WTA. На ее счету шесть титулов под эгидой WTA. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Roland Garros в 2022 году. В 2021 году в составе российской команды Касаткина выиграла Кубок Билли Джин Кинг.