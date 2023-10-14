В МОК заявили о планах создать Олимпийские киберспортивные игры

Соответствующий вопрос изучит специальная комиссия МОК

ТАСС, 14 октября. Специальная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) изучит вопрос создания Олимпийских киберспортивных игр. Об этом во время церемонии открытия сессии МОК в Индии заявил президент организации Томас Бах.

"Я попросил нашу новую киберспортивную комиссию МОК изучить вопрос создания Олимпийских киберспортивных игр", - сказал Бах.

Глава МОК отметил, что более 500 млн человек интересуются киберспортом. "Порядка 3 млрд человек играют в компьютерные игры. Из них более 500 млн проявляют интерес к киберспорту", - добавил он.

141-я сессия МОК пройдет в индийском Мумбаи с 15 по 17 октября.