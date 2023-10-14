14 октября, 14:49
Киберспорт

В МОК заявили о планах создать Олимпийские киберспортивные игры

Егор Алеев/ ТАСС
© Егор Алеев/ ТАСС

Соответствующий вопрос изучит специальная комиссия МОК

ТАСС, 14 октября. Специальная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) изучит вопрос создания Олимпийских киберспортивных игр. Об этом во время церемонии открытия сессии МОК в Индии заявил президент организации Томас Бах.

"Я попросил нашу новую киберспортивную комиссию МОК изучить вопрос создания Олимпийских киберспортивных игр", - сказал Бах.

Глава МОК отметил, что более 500 млн человек интересуются киберспортом. "Порядка 3 млрд человек играют в компьютерные игры. Из них более 500 млн проявляют интерес к киберспорту", - добавил он.

141-я сессия МОК пройдет в индийском Мумбаи с 15 по 17 октября. 

Теги:
Бах, ТомасКиберспорт
© Информационное агентство ТАСС
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