Футболисты молодежной сборной России обыграли молодежную команду "Сантоса" со счетом 6:4

Российская команда одержала вторую победу на сборе в Бразилии

ТАСС, 14 октября. Молодежная сборная России по футболу со счетом 6:4 победила молодежную команду бразильского "Сантоса" (игроки не старше 20 лет). Встреча прошла на поле тренировочного центра имени Пеле в Бразилии.

В составе российской команды забитыми мячами отметились Иван Зазвонкин (2-я минута), Никита Салтыков (41, пенальти), Иван Иванов (61), Кирилл Никишин (63, 74) и Александр Кокшаров (90+3).

Молодежная сборная России одержала вторую победу на октябрьском сборе в Бразилии. В пятницу россияне были сильнее молодежной команды "Палмейраса" (3:1). Днем ранее российские футболисты сыграли вничью с командой "СКА Бразил" (2:2), которая состояла из игроков не старше 20 лет.

До завершения сбора молодежная сборная России проведет еще один матч - 16 октября команда встретится с "Ред Булл Брагантино".