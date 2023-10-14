Тарасова считает, что у фигуристки Петросян нет соперниц на этапе Гран-при России

Спортсменка лидирует на соревнованиях в Уфе после короткой программы

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Аделия Петросян очень хорошо откатала короткую программу на первом этапе Гран-при России по фигурному катанию в Уфе и показала, что у нее нет реальных соперниц на турнире. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Петросян набрала 84,38 балла. Второй стала Анна Фролова (73,39 балла), третьей - Елизавета Куликова (65,64).

"Аделия откатала свою короткую программу очень хорошо. Мне кажется, что реальной конкуренции у нее на этом этапе нет. Мне понравилась Фролова, очень интересная девочка, но, конечно, ей по физическим данным не сравниться с Аделией Петросян, которая на голову выше всех и выглядит здесь непобедимой", - сказала Тарасова.

Петросян 16 лет. Фигуристка выиграла финал Гран-при России в марте 2023 года, также она становилась призером юниорских этапов международной серии Гран-при, а в сезоне-2021/22 заняла второе место в финале Кубка России среди юниоров.

Фигуристки представят произвольные программы 15 октября.