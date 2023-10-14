Фигуристы Хавронина и Нарижный сменили костюм партнерши из-за сравнения со стюардессой

Спортсмены, выступающие в танцах на льду, получили новые костюмы перед этапом Гран-при России в Уфе

УФА, 14 октября. /ТАСС/. Костюм для ритм-танца фигуристки Ирины Хаврониной претерпел изменения перед первым этапом Гран-при России из-за сравнения со стюардессой. Об этом фигуристка и ее новый партнер Девид Нарижный рассказали журналистам в Уфе.

Хавронина и Нарижный занимают после ритм-танца второе место с результатом 78,37 балла. Лидируют Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (83,70), третьими идут Софья Леонтьева и Даниил Горелкин (73,67).

"Первый вариант костюма был с пиджаком на голое тело, но было похоже на стюардессу, поэтому мы приняли решение изменить концепцию. Буквально на днях получили костюмы, - рассказал Нарижный. - В целом прокат был хорошим за исключением захода на поддержку. Соскочила рука, но так бывает".

Заметно расстроенная Хавронина отметила: "Сегодня вечером все уже будет хорошо, пока что свежие эмоции".