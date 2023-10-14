Тарасова назвала неожиданной победу фигуриста Савосина в короткой программе в Уфе

Спортсмен не выступал на протяжении двух лет

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Фигурист Роман Савосин не выступал два сезона, поэтому его победа в короткой программе на первом этапе Гран-при России в Уфе является неожиданной. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Савосин набрал 100,89 балла. Вторым стал Евгений Семененко (97,74 балла), третьим - Андрей Мозалев (97,14).

"Меня очень удивила победа Савосина. Он два года нигде не выступал, поэтому его победа неожиданна для всех. Другие наошибались, но Роман сделал свое дело, сделал очень хорошо, с двумя четверными, мы его поздравляем. Пока делать какие-то выводы рано, впереди произвольная программа", - сказала Тарасова.

Фигуристы представят произвольные программы 15 октября.