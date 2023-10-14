Премьер-министр Индии заявил о намерении страны принять Олимпийские игры 2036 года

Ранее заявки на проведение Олимпиады-2036 подали Мексика, Турция, Индонезия и Польша

ТАСС, 14 октября. Премьер-министр Индии Нарендра Моди подтвердил заинтересованность страны в проведении летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2036 года. Об этом он заявил во время открытия сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Мумбаи.

"Индия очень заинтересована в проведении Олимпийских игр и приложит все усилия для их организации. Это вековая мечта 1,4 млрд человек, она должна быть осуществлена с помощью вашей поддержки и сотрудничества", - сказал Моди.

Олимпийские и Паралимпийские игры 2036 года могут стать первыми соревнованиями такого уровня, которые пройдут на территории Индии.

Ранее заявки на проведение Олимпийских игр 2036 года подали Мексика, Турция, Индонезия и Польша.