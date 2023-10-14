14 октября, 15:39
Фигурное катание

Фигуристы Леонтьева и Горелкин поставили себе семь баллов за ритм-танец на Гран-при России

Спортсмены занимают третье место на этапе в Уфе после ритм-танца

УФА, 14 октября. /ТАСС/. Танцевальный дуэт Софья Леонтьева и Даниил Горелкин оценивают свой прокат на семь из десяти баллов на этапе серии Гран-при в Уфе. Об этом фигуристы рассказали журналистам.

Леонтьева и Горелкин идут третьими перед произвольной программой (73,67 балла). Лидируют Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (83,70), третьими идут Софья Леонтьева и Даниил Горелкин (73,67).

"Волнительно и одновременно интересно было, соревнования отличаются от контрольных прокатов. Довольны собой на 7 из 10 - было пару ошибок, но мы старались показать то, что наработали после прокатов", - сказал Горелкин.

"Где-то я подмигивал, где-то бровями играл. От Сони обратную реакцию чувствую всегда, так что все хорошо", - добавил он.

Произвольный танец фигуристы представят 15 октября. 

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Фигурное катание
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