Хоккеист "Спартака" Орлов рассказал, что хочет быть похож по манере игры на Хейсканена

По словам игрока красно-белых, ему нравится катание и хладнокровие финского защитника "Далласа"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 октября. /ТАСС/. Хоккеист "Спартака" Даниил Орлов по манере игры хочет быть похожим на защитника клуба Национальной хоккейной лиги "Даллас" Миро Хейсканена. Об этом он рассказал ТАСС.

19-летний Орлов выступает за "Спартак" с прошлого года. В 14 матчах текущего сезона Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) он отдал одну голевую передачу и отличился в игре с ЦСКА (5:3) 11 октября.

"Стараюсь брать пример с Миро Хейсканена из "Далласа". Мы одинаковы по антропометрии, и я стараюсь кататься, как он, - сказал Орлов. - Все финны абсолютно хладнокровные ребята, и я стараюсь где-то, может, поспокойнее подходить к игре, как и он. Стараюсь сейчас смотреть повторы матчей НХЛ".

Орлов высказался о своем опыте игры в КХЛ. "Появилось больше уверенности на льду в действиях, надеюсь, что повзрослел. Тем более в том году не позволяли в полную силу играть травмы, а в этом году ничего такого нет. Играю каждый матч, стараюсь помогать команде, и тренерский штаб мне доверяет", - подчеркнул он.

В субботу "Спартак" в Нижнем Новгороде обыграл "Торпедо" со счетом 4:2. "Получилась классная игра, обоюдоострая. Установки тренера меняются с каждой игрой, к каждой команде подход иной. Старались построже сыграть в обороне", - отметил Орлов.