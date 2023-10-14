Хоккеисты ЦСКА во второй раз в сезоне победили "Сочи"

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 2:1 обыграл "Сочи" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 7 220 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Даррен Диц и Егор Фатеев, забившие на восьмой минуте матча. У проигравших гол на счету Марата Хуснутдинова (26). Нападающий впервые отличился в составе "Сочи", в который перешел в результат обмена из петербургского СКА 10 октября.
ЦСКА победил "Сочи" в 24-м матче КХЛ подряд. В последний раз сочинцы сумели одолеть соперника 4 января 2016 года, победив в гостевой встрече регулярного чемпионата (2:1). В нынешнем сезоне ЦСКА и "Сочи" встречались во второй раз, 9 октября армейцы взяли верх на выезде (3:2 после овертайма).
"Сочи" занимает четвертое место в турнирной таблице с 23 очками, ЦСКА - шестое, набрав 19 очков. Обе команды сыграли по 18 матчей. В следующей встрече "Сочи" примет московский "Спартак" 16 октября. ЦСКА в тот же день сыграет на своей площадке против китайского клуба "Куньлунь Ред Стар".
1
Локомотив
18
13
1
0
1
0
3
54-30
29
2
Спартак
19
11
1
0
0
2
5
70-55
26
3
Торпедо
18
11
1
0
0
1
5
58-40
25
4
Сочи
18
9
1
1
0
1
6
54-61
23
5
Динамо М
18
8
3
0
1
0
6
52-44
23
6
ЦСКА
18
7
2
0
0
1
8
54-41
19
7
СКА
17
9
0
0
0
0
8
45-36
18
8
Динамо Мн
16
6
1
1
0
2
6
49-40
18
9
Северсталь
16
6
0
1
0
2
7
56-52
16
10
Куньлунь РС
20
3
1
2
0
1
13
38-64
13
11
Витязь
18
1
2
1
0
1
13
27-69
9
1
Металлург
19
10
1
1
2
1
4
59-51
27
2
Ак Барс
18
9
4
0
0
1
4
60-42
27
3
Автомобилист
18
8
2
1
1
1
5
43-31
24
4
Салават Юлаев
17
9
1
0
0
0
7
52-34
20
5
Лада
18
7
1
0
0
4
6
36-36
20
6
Авангард
16
6
3
0
0
2
5
41-43
20
7
Трактор
19
5
3
1
0
2
8
41-46
20
8
Сибирь
17
5
1
1
2
1
7
35-50
17
9
Амур
17
5
0
1
3
2
6
36-45
17
10
Барыс
18
3
1
1
2
3
8
43-59
15
11
Адмирал
16
3
1
1
1
1
9
34-43
12
12
Нефтехимик
16
2
1
1
1
3
8
35-62
12