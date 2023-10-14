14 октября, 16:10
КХЛ

Хоккеисты ЦСКА во второй раз в сезоне победили "Сочи"

Хоккеисты ЦСКА. Сергей Бобылев/ ТАСС
Хоккеисты ЦСКА
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Армейцы обыграли сочинцев в 24-м матче КХЛ подряд

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 2:1 обыграл "Сочи" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 7 220 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Даррен Диц и Егор Фатеев, забившие на восьмой минуте матча. У проигравших гол на счету Марата Хуснутдинова (26). Нападающий впервые отличился в составе "Сочи", в который перешел в результат обмена из петербургского СКА 10 октября.

ЦСКА победил "Сочи" в 24-м матче КХЛ подряд. В последний раз сочинцы сумели одолеть соперника 4 января 2016 года, победив в гостевой встрече регулярного чемпионата (2:1). В нынешнем сезоне ЦСКА и "Сочи" встречались во второй раз, 9 октября армейцы взяли верх на выезде (3:2 после овертайма).

"Сочи" занимает четвертое место в турнирной таблице с 23 очками, ЦСКА - шестое, набрав 19 очков. Обе команды сыграли по 18 матчей. В следующей встрече "Сочи" примет московский "Спартак" 16 октября. ЦСКА в тот же день сыграет на своей площадке против китайского клуба "Куньлунь Ред Стар".

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Витязь

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Металлург

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1

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Ак Барс

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9

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0

1

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60-42

27

3

Автомобилист

18

8

2

1

1

1

5

43-31

24

4

Салават Юлаев

17

9

1

0

0

0

7

52-34

20

5

Лада

18

7

1

0

0

4

6

36-36

20

6

Авангард

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3

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2

5

41-43

20

7

Трактор

19

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3

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0

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8

41-46

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Сибирь

17

5

1

1

2

1

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35-50

17

9

Амур

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5

0

1

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36-45

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10

Барыс

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1

1

2

3

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43-59

15

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Адмирал

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1

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34-43

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Нефтехимик

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3

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