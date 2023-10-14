Хоккеисты ЦСКА во второй раз в сезоне победили "Сочи"

Армейцы обыграли сочинцев в 24-м матче КХЛ подряд

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 2:1 обыграл "Сочи" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 7 220 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Даррен Диц и Егор Фатеев, забившие на восьмой минуте матча. У проигравших гол на счету Марата Хуснутдинова (26). Нападающий впервые отличился в составе "Сочи", в который перешел в результат обмена из петербургского СКА 10 октября.

ЦСКА победил "Сочи" в 24-м матче КХЛ подряд. В последний раз сочинцы сумели одолеть соперника 4 января 2016 года, победив в гостевой встрече регулярного чемпионата (2:1). В нынешнем сезоне ЦСКА и "Сочи" встречались во второй раз, 9 октября армейцы взяли верх на выезде (3:2 после овертайма).

"Сочи" занимает четвертое место в турнирной таблице с 23 очками, ЦСКА - шестое, набрав 19 очков. Обе команды сыграли по 18 матчей. В следующей встрече "Сочи" примет московский "Спартак" 16 октября. ЦСКА в тот же день сыграет на своей площадке против китайского клуба "Куньлунь Ред Стар".

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Локомотив 18 13 1 0 1 0 3 54-30 29 2 Спартак 19 11 1 0 0 2 5 70-55 26 3 Торпедо 18 11 1 0 0 1 5 58-40 25 4 Сочи 18 9 1 1 0 1 6 54-61 23 5 Динамо М 18 8 3 0 1 0 6 52-44 23 6 ЦСКА 18 7 2 0 0 1 8 54-41 19 7 СКА 17 9 0 0 0 0 8 45-36 18 8 Динамо Мн 16 6 1 1 0 2 6 49-40 18 9 Северсталь 16 6 0 1 0 2 7 56-52 16 10 Куньлунь РС 20 3 1 2 0 1 13 38-64 13 11 Витязь 18 1 2 1 0 1 13 27-69 9