Президент "Рубина" из Ялты назвал историческим событием выход во второй этап Второй лиги

Кирилл Шапошников отметил, что футболисты, тренерский штаб и сотрудники клуба подарили настоящий праздник болельщикам

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Выход футбольного клуба "Рубин" из Ялты во второй этап первой группы дивизиона Б Леон - Второй лиги является историческим событием для команды. Такое мнение ТАСС высказал президент ялтинского клуба Кирилл Шапошников.

В субботу "Рубин" со счетом 3:3 сыграл вничью на своем поле против клуба "Биолог-Новокубанск", обеспечив участие во втором этапе первой группы дивизиона Б Второй лиги.

"В первую очередь хочу поздравить Ялту и всю Республику Крым с тем, что крымская команда в первый же сезон пробилась в шестерку лучших клубов дивизиона, сможет бороться за медали первенства и даже за повышение в классе, - сказал Шапошников. - Для нас это историческое событие, и наш гостеприимный город готов в дальнейшем принимать команды и более высокого уровня. Хочу искренне поблагодарить за поддержку главу республики Сергея Аксенова, министра спорта Республики Крым Ольгу Торубарову, мэра Ялты Янину Павленко и председателя Ялтинского городского совета Константина Шимановского. Отмечу наш дружный коллектив - и футболистов, и тренерский штаб, и сотрудников клуба, которые профессионально выполнили свою работу и подарили настоящий праздник болельщикам".

По итогам 12 туров "Рубин" занял третье место в турнирной таблице первой подгруппы первой группы, набрав 21 очко. Впереди команды расположились "Кубань-Холдинг" (24) и "Дружба" из Майкопа (23). Из другой подгруппы в тройку лучших попали пятигорский "Машук-КМВ" (28), "Легион-Махачкала" (23) и "Астрахань" (18). Эти команды продолжат борьбу за повышение в классе, лучшая из них сыграет в следующем сезоне в дивизионе А в группе "серебро".