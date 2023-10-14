"Оттава" победила "Филадельфию" в матче НХЛ. Тарасенко набрал первые очки за новый клуб

Российский нападающий "Оттавы" сделал две результативные передачи

ТАСС, 14 октября. "Оттава" со счетом 5:2 обыграла "Филадельфию" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Джейкоб Чикран (2-я и 11-я минуты), Джейк Сандерсон (37) и Брэди Ткачук (40, 41). У проигравших отличились Трэвис Конекни (17) и Кэм Йорк (37). Российский нападающий "Оттавы" Владимир Тарасенко сделал две результативные передачи. Его соотечественник и партнер по команде защитник Артем Зуб не отметился результативными действиями.

Тарасенко набрал первые очки в составе "Оттавы", в стартовом матче регулярного чемпионата против "Каролины" (3:5) он не отметился результативными действиями. Россиянину 31 год, он подписал контракт с "Оттавой" в июле, соглашение на сумму $5 млн рассчитано на один год. Нападающий находился в статусе неограниченно свободного агента. В феврале Тарасенко был обменян из "Сент-Луиса" в "Нью-Йорк Рейнджерс". За "Сент-Луис" россиянин выступал с 2013 года и в составе команды стал обладателем Кубка Стэнли (2019).

В следующем матче "Оттава" примет "Тампу" 16 октября. "Филадельфия" 18 октября сыграет на своем льду против "Ванкувера".