В Федерации альпинизма России прокомментировали информацию о падении Оленевой в расщелину

Как сообщили в организации, линия и глубина падения в данный момент точно не известны

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Федерация альпинизма России не получала информацию о падении многократной чемпионки страны и мастера спорта Надежды Оленевой в расщелину горного массива Дхаулагири. Об этом сообщила пресс-служба организации.

В субботу газета The Himalayan Times со ссылкой на источники сообщила, что Оленева упала в расщелину при восхождении на непальский восьмитысячник Дхаулагири (8 167 м) в составе группы, в которую также входят Роман Абилдаев и Расим Кашапов.

"Никакой информации о падении Нади Оленевой в трещину не было. Это исключительно собственные выводы, сделанные Himalayan Times, в результате искажения передаваемой по цепочке информации. По имеющейся на данный момент информации произошел срыв от лагеря 6 700, а линия падения и глубина падения в данный момент точно не известны. Есть только предположения, так как облачность и плохая видимость не позволяли визуально просмотреть", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, на покорение вершины Чо-Ойю (8 201 м) отправляется российская команда в составе Андрея Васильева, Виталия Шипилова, Виктории Клименко, Сергея Кондрашкина и Кирилла Эйзермана. Основная их задача - взойти на вершину по юго-западному ребру горы, по которому никто еще проходил. Вторая группа россиян - Абилдаев, Оленева и Кашапов собираются покорить Дхаулагири, пройдя маршрутом по северо-восточному ребру пика.