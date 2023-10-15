Нападающий "Питтсбурга" Малкин набрал два очка в матче НХЛ против "Калгари"

Российского форварда признали второй звездой встречи

ТАСС, 15 октября. "Питтсбург" дома со счетом 5:2 обыграл "Калгари" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Питтсбурга" шайбы забросили Брайан Раст (41-я и 60-я минуты), Райлли Смит (41), Джейк Гюнцель (46) и Евгений Малкин (55). У "Калгари" отличились Мэтт Коронато (39) и Джонатан Юбердо (57). Малкин также отметился результативной передачей и был признан второй звездой матча. В текущем сезоне российский нападающий набрал шесть очков (две шайбы + четыре передачи) в трех играх. Защитник "Калгари" Никита Задоров в матче с "Питтсбургом" не отметился результативными действиями.

В следующем матче "Питтсбург" на выезде сыграет с "Детройтом" 19 октября, "Калгари" 17 октября проведет гостевой матч против "Вашингтона".

В других матчах игрового дня "Коламбус" на своем льду победил "Нью-Йорк Рейнджерс" (5:3). Защитник хозяев Иван Проворов отдал две результативные передачи, его одноклубник нападающий Кирилл Марченко - одну. Передача также на счету форварда "Рейнджерс" Артемия Панарина. Его одноклубник вратарь Игорь Шестеркин отразил 16 бросков из 21.

"Нью-Йорк Айлендерс" дома обыграл "Баффало" (3:2), вратарь хозяев Илья Сорокин отразил 26 из 28 бросков. "Торонто" на своем льду победил "Миннесоту" (7:4). Нападающий гостей Кирилл Капризов отметился результативной передачей. Голкипер канадской команды Илья Самсонов отразил 28 из 32 бросков. Две передачи нападающего Никиты Кучерова не помогли "Тампе" в выездном матче против "Детройта" (4:6).

"Бостон" дома со счетом 3:2 обыграл "Нэшвилл", "Монреаль" одержал домашнюю победу над "Чикаго" (3:2). "Сент-Луис" на своем льду переиграл "Сиэтл" со счетом 2:1 после серии буллитов.