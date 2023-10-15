Исинбаева не принимает участия в сессии МОК в Мумбаи

В воскресенье проходит первый день заседания 141-й сессии организации

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева и глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев не участвуют в работе 141-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Мумбаи, Индия. Об этом во время заседания сообщил генеральный директор МОК Кристоф де Кеппер.

Церемония открытия сессии состоялась 14 октября, в воскресенье начался первый день заседания из трех. Исинбаева и Тарпищев являются единственными россиянами - членами МОК.

Кеппер также сообщил, что в Мумбаи не приехало еще несколько членов МОК, в числе которых пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад, трехкратный призер Олимпийских игр по баскетболу испанец Пау Газоль.

В начале сентября стало известно, что Исинбаева сохранила место в комиссии спортсменов МОК несмотря на призывы украинской стороны лишить ее членства за наличие воинского звания. В МОК сообщили, что комиссия по этике не нашла нарушений Исинбаевой и Тарпищевым требований от 28 марта, которые также предъявляются к допуску российских спортсменов. Они предполагают их выступление на международных стартах только в нейтральном статусе при условии, что спортсмен не поддерживает военный конфликт на Украине и представляет силовые структуры.

В России Исинбаева подверглась критике за то, что летом назвала свое звание майора "номинальным", комментируя сообщения о переезде в Испанию. Позже стадиону ее имени в Махачкале было возвращено прежнее название "Труд".