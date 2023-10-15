Нападающий "Ванкувера" Кузьменко забросил шайбу в матче НХЛ против "Эдмонтона"

Российский нападающий помог своей команде победить со счетом 4:3

ТАСС, 15 октября. "Ванкувер" в гостях со счетом 4:3 обыграл "Эдмонтон" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе "Ванкувера" отметились Андрей Кузьменко (10-я минута), Нильс Хёгландер (18), Джек Студничка (23) и Сэм Лафферти (43). У проигравших отличились Леон Драйзайтль (1), Конор Макдэвид (22) и Райан Ньюджент-Хопкинс (30). Кузьменко забросил свою первую шайбу в новом розыгрыше НХЛ. В первом матче сезона команды также играли друг с другом: встреча завершилась победой "Ванкувера" со счетом 8:1.

В следующем матче "Ванкувер" в ночь на 18 октября по московскому времени на выезде сыграет против "Филадельфии". "Эдмонтон" в тот же день в гостях встретится с "Нэшвиллом".

Результативная передача российского нападающего Валерия Ничушкина позволила "Колорадо" сравнять счет в конце основного времени матча против "Сан-Хосе" (2:1 после серии буллитов). Голкипер "Колорадо" Александр Георгиев отразил 20 бросков из 21, а также сыграл "на ноль" в серии послематчевых бросков. "Лос-Анджелес" на своем льду уступил "Каролине" со счетом 5:6 после серии буллитов. Защитник хозяев Владислав Гавриков отметился заброшенной шайбой и был признан третьей звездой матча. Действующий обладатель Кубка Стэнли "Вегас" дома обыграл "Анахайм" (4:1). 19-летний защитник гостей Павел Минтюков, выбранный на драфте НХЛ 2022 года под 10-м общим номером, провел первый официальный матч НХЛ в карьере.