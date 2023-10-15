Боксер Тим Цзю впервые защитил титул чемпиона мира по версии WBO

Сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю решением судей победил американца Брайана Мендосу

ТАСС, 15 октября. Сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю Тим Цзю защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 69,9 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в городе Голд-Кост (Австралия), он выиграл у американца Брайана Мендосы решением судей.

Цзю впервые защитил титул чемпиона мира WBO, который был присвоен ему 30 сентября без боя после того, как прежний обладатель пояса американец Джермелл Чарло вышел на ринг в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом в Лас-Вегасе (США, штат Невада). В августе WBO приняла решение, что Чарло будет лишен титула чемпиона мира после отказа проводить защиту пояса в бою с Цзю, который владел поясом временного чемпиона мира.

Цзю 28 лет, на его счету теперь 24 победы (17 нокаутом), ни одного поражения. Он завоевал звание временного чемпиона мира WBO в марте 2023 года, победив американца Тони Харрисона, и защитил пояс в июне благодаря победе над мексиканцем Карлосом Окампо.

Цзю, который родился в Австралии через два года после переезда в 1992 году родителей, дебютировал на профессиональном ринге 17 декабря 2016 года. На его счету также титулы чемпиона Австралии и Азии по версии Международной боксерской федерации (IBF), Австралии, континентальной Азии по версии Всемирного боксерского совета (WBC), чемпиона Азиатско-Тихоокеанского региона по версии WBO, временный титул чемпиона Океании по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), титул чемпиона стран Содружества, глобальный пояс WBO.

29-летний Мендоса потерпел третье поражение на профессиональном ринге при 22 победах (16 нокаутом). В прошлом поединке он завоевал пояс временного чемпиона мира по версии WBC, нокаутировав американца Себастьяна Фундору в седьмом раунде.