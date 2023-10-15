Инфантино призвал избегать популизма в спорте

Глава Международной федерации футбола назвал спорт сильнейшим инструментом для объединения людей

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Спорт является мощным инструментом объединения людей, потому крайне важно сохранять его ценности и избегать популистских лозунгов. Об этом во время сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Мумбаи (Индия) заявил глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

"Сейчас время разобщенности и экстремальной агрессии во всем мире, и нам нужны способы объединить людей вместе. И нет более сильного инструмента для этого, чем спорт. Нам необходимо защитить автономию спорта, его политический нейтралитет и ценности. Вот почему особенно важно в сегодняшнем разобщенном мире во время всех соревнований, не только во время Олимпийских игр, объединять людей, и вносить наш вклад в это дело", - сказал Инфантино.

"Конечно, есть сложные решения, но во главу всего мы должны ставить ценности спорта. Так что нам нужно избегать популизма и демагогии, придерживаться своих ценностей, лежащих в основе нашей истории уже более ста лет: уважения, толерантности, отсутствия дискриминации и единства, - даже когда это непросто. Мы должны это делать, особенно для молодых спортсменов и их будущего. Если мы не будем едины, то как мы можем призывать к этому мир?" - добавил он.

Ранее на заседании сессии директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймс Маклауд заявил, что организация решительно отвергает призывы полного отстранения российских спортсменов.