Российская альпинистка Оленева погибла после падения в расщелину в Непале

По словам главного тренера сборной страны, в данный момент решается вопрос транспортировки тела спортсменки

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Альпинистка Надежда Оленева, пропавшая в горах во время восхождения на непальский восьмитысячник Дхаулагири (8 167 м), была найдена мертвой. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Павел Шабалин.

"Тело обнаружено. Сейчас решается вопрос транспортировки, потому что посадка вертолета там невозможна", - сказал Шабалин.

Позже посол России в Непале Алексей Новиков сообщил корреспонденту ТАСС по телефону, что лежащая фигура альпинистки была обнаружена с воздуха, спасательная группа выдвинется на место 16 октября. Новиков подчеркнул, что только после этого можно будет официально подтвердить гибель Оленевой.

В субботу газета Himalayan Times, ссылаясь на неназванный источник, сообщила, что Оленева "упала в расщелину, находясь на высоте около 6 680 метров". Она совершала восхождение в составе группы, в которую также входят Роман Абилдаев и Расим Кашапов. Позднее в тот же день пресс-служба Федерации альпинизма России сообщила, что спортсменка пропала, но требуемый облет вертолета был невозможен из-за погодных условий.

Оленевой было 37 лет. В 2022 году она завоевала титул чемпионки России по альпинизму.