Игрок "Торпедо" Силаев отметил роль отца в его становлении как хоккеиста

В 18 матчах в Континентальной хоккейной лиге 17-летний защитник забил 2 гола и отдал 5 результативных передач

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 октября. /ТАСС/. Отец внес весомый вклад в то, чтобы защитник нижегородского "Торпедо" Антон Силаев стал хоккеистом. Об этом игрок рассказал ТАСС.

Рост 17-летнего Силаева составляет 2 м, вес - 90 кг. "Любовь к хоккею привил мне папа с трех лет, помогал развиваться, стараться достигать высших целей, и благодаря ему я в этой игре, - сказал Силаев. - Родители передали мне такие гены - они оба высокие. По телосложению я в маму, а ростом - в папу".

В 18 матчах в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге Силаев забил 2 гола и отдал 5 результативных передач. Среднее время на льду в матче у игрока составляет 17 минут 54 секунды. "Мне давали передохнуть, поскольку видели, что я подсел. Со "Спартаком" дали поменьше сыграть и отменили занятие в зале. Это нужно, чтобы хорошо восстановиться и двигаться дальше", - отметил он.

Силаев рассказал, какие трудности ему пришлось преодолевать в процессе хоккейного взросления. "У меня трудности возникли в психологии, появляются какие-то эмоции. Надо это пережить, перебороть. Это только закаляет характер. Более молодым советую слушать тренеров, что они говорят, и все будет хорошо", - подчеркнул он.

Защитник также рассказал, о чем ему говорит главный тренер "Торпедо" Игорь Ларионов. "Он учит играть спокойно в свой хоккей, несмотря ни на что. И двигаться только вперед", - сказал Силаев.

Аналитик канадского телеканала TSN Боб Маккензи включил Силаева в число игроков, которые могут быть выбраны в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги 2024 года.