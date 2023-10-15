Самсонов: первому номеру драфта НХЛ Бедарду придется многому учиться на лету

В первых трех матчах в НХЛ 18-летний нападающий "Чикаго" забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи

МОСКВА, 15 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающему клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Чикаго", первому номеру драфта НХЛ Коннору Бедарду предстоит еще многому научиться. Такое мнение ТАСС высказал бронзовый призер Олимпийских игр, лучший новичок НХЛ сезона-1997/98 Сергей Самсонов.

18-летний Бедард в своих первых трех матчах в НХЛ забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи.

"Однозначно он заметен и опасен, когда у него есть пространство. Центр первого звена в команде НХЛ - это немало ответственности, и, похоже, Коннору многому придется учиться на лету, - сказал Самсонов. - Я немного смотрел первую игру, когда он у Сидни Кросби не мог выиграть вбрасывание, и понятно, что против такого матерого центрального, как Кросби, не будет легко. Это бросалось в глаза, но он однозначно талантлив, и у него будет в какой-то степени неровный сезон".

"Возможно, соперникам получится под него подстраиваться, когда "Чикаго" будет играть на выезде. Но дома, когда он получает много времени на льду и первое большинство, я уверен, очки придут. Он доказал в первых играх, что с ним нужно будет считаться, и набранные очки помогут ему раскрепоститься", - добавил собеседник ТАСС.

Бедард является двукратным чемпионом мира среди молодежных команд и чемпионом мира среди юниоров. Международная федерация хоккея признала его лучшим игроком прошедшего сезона.