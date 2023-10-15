Родзянко рассказал о проблемах с доставкой лошадей для игры в поло из Аргентины в Россию

По словам главы Российской федерации игроков в поло, сложности возникают из-за отсутствия соглашения о ветеринарном контроле между Российской Федерацией и Аргентиной

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Отсутствие соглашения о ветеринарном контроле между Российской Федерацией и Аргентиной тормозит развитие конного поло в России. Об этом ТАСС сообщил президент Российской федерации игроков в поло Алексей Родзянко.

"У нас не раз были в гостях представители посольства Аргентины в России, посол этой страны сказал, что хочет сотрудничать с Россией по развитию поло, - заметил Родзянко. - Эти страны имеют очень теплые взаимоотношения, у нас безвизовый въездной режим. Но, с другой стороны, до сих пор нет соглашения по ветеринарному контролю. В Аргентине растут, пожалуй, лучшие в мире лошади для поло, но привезти их напрямую в Россию мы не можем".

"Сейчас нам приходится преодолевать много сложностей, лошадей из Аргентины приходится привозить в Европу, где они должны находиться немалое время, пока оформляются новые документы. Путь оказывается длинным и дорогим, да и на здоровье лошадей все это не самым лучшим образом отражается. Если бы вопрос ветеринарного контроля был решен, то наше сотрудничество с Аргентиной в области конного поло получилось бы куда более продуктивным. Это способствовало бы развитию нашего вида спорта в России", - считает собеседник ТАСС.

Родзянко отметил, что Аргентина в области конного поло сейчас очень сильно опережает Россию. "Там гораздо больше спортсменов, больше тренеров, больше специалистов. Нам же приходилось и приходится учиться самим, в России пока нет такого числа квалифицированных кадров, как в Аргентине и, скажем, в США. Мы развиваем в России конное поло, но делаем это в силу своих возможностей", - сказал глава федерации.

"Спортивная жизнь аргентинских лошадей, которых мы привозили сюда, длится до 13-15 лет, и в этом преклонном для спорта возрасте кобылы остаются достаточно здоровыми и способны рожать. Больше половины лошадей, которые участвуют в наших соревнованиях, родились уже в России. В России хороший климат для разведения лошадей, особенно в центральной части страны, зиму они переносят легко. Да и в целом жеребята, родившиеся у аргентинских лошадей в России, ничем не отличаются от тех, кто появился на свет в Южной Америке, у них одинаковый характер, они также могут болеть и капризничать", - отметил собеседник ТАСС.

"Конное поло - дорогой вид спорта, который требует от игрока максимальной отдачи"

Президент Российской федерации игроков в поло заметил, что лошади в конном поло отличаются по своему характеру от скаковых лошадей. "Наши как солдаты в полку, они вместе живут, вместе тренируются и вместе работают. У наших животных развит командный дух, а их сородичей из других видов спорта отличает индивидуальность. Многих удивляет, что наши лошади способны идти рядом и никто из них не кусается и не обижает соседа", - сказал Родзянко.

"Если их выпустить в табун, они могут начать выяснять, кто сильнее. Но когда идет игра или тренировка, они отлично понимают, что сейчас не время отвлекаться на что-то другое. Лошади не просто участвуют в игре по воле всадников, им тоже нравится этот процесс", - считает глава федерации.

"Очень сложно дать четкий ответ, сколько стоит лошадь для конного поло. Есть гении, а есть рабочие лошадки, на которых тоже можно неплохо играть в поло, - отметил собеседник ТАСС. - Я за очень хорошую лошадь отдавал и $30 тыс."

Родзянко рассказал, что конное поло ни в одной стране мира не является массовым видом спорта в силу сложности игры. "Это дорогой вид спорта, который требует от игрока много времени и максимальной отдачи. Да и сам игрок должен обладать определенным характером, потому что не каждый человек может сесть в седло и рисковать своим здоровьем. Но в мире поло имеет большую популярность, люди с удовольствием приходят смотреть, это можно сказать и про Россию", - заключил глава Российской федерации игроков в поло.