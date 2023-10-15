15 октября, 09:06

В сборной России не рассчитывают на отбывшую дисквалификацию гимнастку Симакову

Срок отстранения спортсменки за нарушение антидопинговых правил истек 22 сентября 2023 года

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата мира по спортивной гимнастике 2018 года в командном первенстве Ангелина Симакова, отбывшая двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, не рассматривается в качестве кандидата на место в сборной России. Об этом ТАСС сообщила старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.

Симаковой 21 год, она была дисквалифицирована до 22 сентября 2023 года после того, как в допинг-пробе спортсменки было обнаружено запрещенное вещество фуросемид.

"Симакова еще до того, как была дисквалифицирована, не рассматривалась как кандидат в национальную команду, - сказала Родионенко. - Ситуация никак не изменилась и после того, как отстранение этой спортсменки завершилось. По моей информации, она сейчас тренируется".

На счету Симаковой есть также золото командного турнира чемпионата Европы (2018). 

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