На данный момент на счету колумбийского нападающего девять голов в текущем сезоне РПЛ

ТАСС, 15 октября. Колумбийский нападающий петербургского футбольного клуба "Зенит" Матео Кассьерра продолжит проявлять свои атакующие способности. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал председатель правления "Зенита" Александр Медведев.

Кассьерра забил девять мячей в десяти матчах Мир - Российской премьер-лиги в текущем сезоне. На счету форварда также одна результативная передача.

"В этом сезоне он уже забил девять. Даже опережает Малкома в Саудовской Аравии. Всегда требуется время на адаптацию к стилю игры. "Сочи" играл в другой футбол, у них было больше пространства свободного. Против "Зенита" играют в основном от обороны. Бывает непросто преодолевать две линии обороны, а то и три. Поэтому он проявил свои таланты и способности. Уверен, что он этим курсом будет идти и дальше", - сказал Медведев.

"Зенит" идет на третьем месте в турнирной таблице РПЛ с 20 очками после 11 туров. Отставание петербуржцев от лидера чемпионата "Краснодара" составляет 7 очков. В следующем матче команда 22 октября дома сыграет с самарскими "Крыльями Советов".