МОК внес в Олимпийскую хартию понятие "международно признанные права человека"

На сессии Международного олимпийского комитета в Индии было принято решение внести поправки в два из семи основополагающих принципов олимпизма

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) внес поправки в основополагающие принципы олимпизма, интегрировав в Олимпийскую хартию понятие "международно признанные права человека". Решение было принято на 141-й сессии МОК в Индии.

В Олимпийской хартии семь основополагающих принципов. Первый теперь призван "уважать международно признанные права человека и универсальные фундаментальные этические принципы в рамках олимпийского движения". Прежде там шла речь только об этических принципах.

В четвертом основополагающем принципе теперь говорится, что "каждый человек должен иметь доступ к занятиям спортом без какой-либо дискриминации" вместо "каждый человек должен иметь возможность заниматься спортом".

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков в начале октября предположил, что готовящиеся изменения Олимпийской хартии призваны "оправдать и узаконить исключительно политические решения", которые МОК принял в отношении российских и белорусских спортсменов.

В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с силовыми структурами. Также отмечалось, что российские и белорусские атлеты не должны быть представлены в командных видах спорта.