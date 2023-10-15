Мамиашвили назвал прошедший чемпионат мира самым сложным для российских борцов

Отечественные спортсмены завоевали на соревнованиях в нейтральном статусе и завоевали пять наград

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Чемпионат мира по борьбе в Белграде стал особенно сложным для российских спортсменов, так как они долгое время не имели практики выступления на международной арене из-за отстранения от соревнований. Об этом на пресс-конференции заявил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

"Это был самый сложный чемпионат мира для наших спортсменов, - сказал Мамиашвили. - Они не выступали два года, особенно тяжело было для новичков. Надеюсь, что и наша лига даст возможность подготовиться для выступления на Олимпийских играх. Даст бог, они будут для наших спортсменов".

Чемпионат мира по спортивной борьбе прошел в Белграде и завершился 24 сентября. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе. Борцы вольного стиля завоевали четыре награды (две золотые, одну серебряную и одну бронзовую) и заняли второе место в медальном зачете. В греко-римской борьбе россияне завоевали одну медаль - бронзовую, в женской борьбе команда не завоевала ни одной награды.