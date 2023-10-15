"Локомотив" стал победителем Московского международного кубка по пляжному футболу

Команда в финале в серии пенальти обыграла ЦСКА

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Московский "Локомотив" обыграл столичный ЦСКА в финальном матче Московского международного кубка по пляжному футболу. Турнир проходит в Москве.

Основное время матча завершилось со счетом 2:2. В составе "Локомотива" голы забили Артем Волошин (25-я минута) и Амадиус Виноградов (26), у ЦСКА отличился Егор Ремизов (30), еще один мяч игрок железнодорожников Бернардо Баррал Мартинс отправил в собственные ворота (24). В серии пенальти "Локомотив" оказался сильнее - 5:3.

Позднее в воскресенье состоятся матчи за пятое и седьмое места. Московский "Спартак" ранее со счетом 5:3 обыграл "Брест-Волгу" из Белоруссии в матче за третье место.

В прошлом году "Локомотив" и ЦСКА также играли в финале турнира, победу тогда одержали армейцы.