СМИ: хоккеист "Амура" Хохлачев запрыгнул на чужой автомобиль в Хабаровске

Инцидент произошел в ночь на 15 октября

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Нападающий клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Амур" Александр Хохлачев запрыгнул на автомобиль жителя Хабаровска, сообщает телеграм-канал "112".

Инцидент произошел в ночь на 15 октября. По информации источника, вместе с Хохлачевым были защитник Виктор Балдаев и нападающий Вячеслав Грецкий, также выступающие за "Амур". Балдаев в 13 матчах регулярного чемпионата набрал одно очко, у Грецкого ни одного очка в семи играх.

Журналист "Спорт-Экспресса" Алексей Шевченко опубликовал комментарий руководителя пресс-службы "Амура" Алексея Чечелева в группе болельщиков команды, который сообщил, что клуб разбирается с инцидентом.

ТАСС обратился за комментарием по ситуации в "Амур".

О Хохлачеве

30-летний Хохлачев является воспитанником "Спартака", в прошлом сезоне форвард забросил 19 шайб и сделал 36 результативных передач в 65 матчах регулярного чемпионата КХЛ, став лучшим бомбардиром команды.

Нападающий выступал за "Спартак" с 2012 по 2013 год, после чего играл в Главной юниорской хоккейной лиге Онтарио за "Уинсор" и фарм-клуб "Бостона" в Американской хоккейной лиге. За "Бостон" в Национальной хоккейной лиге он провел девять матчей и не набрал очков. С 2016 по 2017 год Хохлачев выступал за петербургский СКА, после чего вернулся в "Спартак".

Хохлачев готовился к нынешнему сезону КХЛ в "Спартаке" и в составе команды, ставшей единственной в лиге, которая одержала победы во всех матчах в межсезонье, выиграл Кубок мэра Москвы. 29 августа было объявлено о том, что нападающий был обменян в "Амур" на денежную компенсацию и 17-летнего нападающего молодежной сборной Белоруссии Артема Гуменюка. По информации "Спорт-Экспресса", сумма компенсации составила 50 млн рублей.

Отец хоккеиста рассказал ТАСС, что причиной обмена стало отсутствие договоренности между клубом и игроком об условиях нового контракта вместо прежнего, который истекал в апреле 2024 года. Главный тренер "Спартака" Алексей Жамнов подчеркнул, что переговоры с игроком шли все лето и обмен случился по обоюдному согласию.

В составе "Амура" Хохлачев в 16 матчах набрал 9 (3+6) очков, при этом он не может забить уже в 13 играх. Хабаровский клуб идет на девятом месте в Восточной конференции, набрав 17 очков в 17 играх. "Спартак" занимает второе место на Западе, набрав в 19 матчах 26 очков и одержав пять побед подряд, а также является лидером в КХЛ по количеству голов (70). Лучшим бомбардиром, снайпером и ассистентом в чемпионате является форвард красно-белых Николай Голдобин (30, 14+16), второе и третье места в списке бомбардиров занимают его партнеры по тройке Павел Порядин (23, 9+14) и Иван Морозов (21, 6+15).